Nach Angriff auf US-Touristen: Syrer erneut festgenommen

DRESDEN. Nach dem Messerangriff auf einen US-Touristen in Dresden hat die Polizei den bereits früher in Gewahrsam genommenen tatverdächtigen Syrer erneut festgenommen. Der 21jährige Majd A. wurde am späten Dienstag nachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft gebracht, teilten die Dresdner Polizeidirektion und die Staatsanwaltschaft Dresden mit.

Die Justiz wirft A. unter anderem gefährliche Körperverletzung vor. Grund für die erneute Festnahme war die Auswertung der ermittlungsrelevanten Videoaufnahmen aus der Überwachungskamera, berichtet die Bild-Zeitung. Demnach habe er während seines Angriffes einen gefährlichen Gegenstand in der Hand gehalten. Die Staatsanwaltschaft wertete dies deswegen als „gefährliche Körperverletzung“. Damit sind schärfere Sanktionen, wie etwa Untersuchungshaft, möglich.

Der Syrer soll Frauen belästigt haben