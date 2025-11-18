Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Gender-Ansprache: Landgericht Frankfurt darf non-binäre Person als Mann anreden

Gender-Ansprache: Landgericht Frankfurt darf non-binäre Person als Mann anreden

Gender-Ansprache: Landgericht Frankfurt darf non-binäre Person als Mann anreden

Zwei Reihen schwarzer Würfel ergeben die Wörter „männlich gelesen“ – es handelt sich um ein Symbolbild dafür, daß das Landesgericht Frankfurt einen non-binäre-Person als Mann anreden darf
Zwei Reihen schwarzer Würfel ergeben die Wörter „männlich gelesen“ – es handelt sich um ein Symbolbild dafür, daß das Landesgericht Frankfurt einen non-binäre-Person als Mann anreden darf
Würfel ergeben die Wörter „männlich gelesen“ (Symbolbild). Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer
Gender-Ansprache
 

Landgericht Frankfurt darf non-binäre Person als Mann anreden

Eine sich als non-binär empfindende Person steht wegen Beleidigung vor Gericht – und verklagt dieses, weil es in Briefen die Anrede „Herr“ benutzt. Jetzt zeigt sich: Das darf das Gericht auch.
Anzeige

FRANKFURT. Das Landgericht Frankfurt am Main darf einen Angeklagten, der sich selbst als non-binär betrachtet, weiterhin mit „Sehr geehrter Herr“ anschreiben. Der Angeklagte, der sich derzeit in einem Berufungsverfahren wegen des Vorwurfs der Beleidigung befindet, hatte sich per Antrag gegen die Anrede gewandt. Es solle festgestellt werden, „daß die wiederholte männliche Ansprache durch das Landgericht rechtswidrig“ sei, faßt das Oberlandesgericht die Forderung des Angeklagten zusammen.

Der zuständige 3. Strafsenat des Oberlandesgerichts wies den Antrag zurück. Die Anrede stelle keine Rechtswidrigkeit dar, weil sie nicht in „Anordnungen, Verfügungen oder sonstigen Maßnahmen“ verwendet worden sei. Die Schreiben, in denen sie verwendet worden sei, hätten sich lediglich auf geänderte Terminplanungen, Übersendungen von Anlagen oder auf neue Berufungsverhandlungstermine bezogen. „Die in diesen Schreiben jeweils enthaltene männliche Ansprache ‚Sehr geehrter Herr’ enthält damit keine Regelung an sich“, schlußfolgert das Gericht.

Non-binäre Personen können teilweise auf Ansprache bestehen

Die männliche Anrede sei schlicht „Ausdruck einer gängigen Höflichkeit“ und kein Bestandteil einer richterlichen Maßnahme. Diese Entscheidung sei zudem nicht anfechtbar.

 

Das Urteilt zeigt eine juristische Ausnahme für die Pflicht auf, von Personen selbstgewählte Geschlechterzugehörigkeiten in Ansprachen zu verwenden. In anderen Bereichen können Einzelpersonen klagen, wenn sie mit ihrer Ansicht nach falschen Pronomen adressiert werden. 2022 wurde etwa die Deutsche Bahn verurteilt, weil sie einen sich als divers identifizierenden Kunden mit „Herr“ ansprach (JF berichtete). (lb)

Würfel ergeben die Wörter „männlich gelesen“ (Symbolbild). Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles