Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Geschlechtsidentität: Ist Trans bald out?

Person mit Transgender-Flagge: „pseudowissenschaftliche Experimente“. Foto: picture alliance / Shotshop | Addictive Stock
Ist Trans bald out?

In den USA sinkt die Zahl der Trans-Bekenntnisse: Weniger junge Menschen erklären sich für nicht-binär. Der Blick auf einen anderen Hype zeigt, warum alles nur ein Modetrend gewesen sein könnte. Aber wie sieht es in Deutschland aus?

