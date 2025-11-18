Wollen die Chilenen lieber einen Rechten oder eine Kommunistin?

Die Kandidaten für die Stichwahl in Chile, José Antonio Kast und Jeannette Jara (M.), müssen sich besonders um die innere Sicherheit kümmern. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Esteban Felix

Der vergangene Wahlgang in Chile brachte den Rechtsruck und stellte die Weichen für die Stichwahl. Doch ist es wirklich sicher, daß der Rechte Kast gegen seine kommunistische Gegnerin gewinnen wird? Entscheidend wird sein, wem die Wähler die Lösung des dringlichsten Problems zutrauen.