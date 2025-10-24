„HessenGegenHetze“ – Eine Meldestelle eskaliert

Stefan Niehoff (l.) und Norbert Bolz: Opfer von „HessenGegenHetze“. Foto: Foto: Kirill Singer/JF; verw. Bilder: JF / picture alliance/dpa | Boris Roessler / picture alliance / dpa | Horst Galuschka

Die Hausdurchsuchung bei Norbert Bolz wurde durch eine Meldung von „HessenGegenHetze“ mitausgelöst. Ein Zufall ist das nicht: Die Meldestelle fiel schon in der Vergangenheit negativ auf – und ist offenbar von einem Übereifer getrieben.