Publizist Zitelmann wehrt sich gegen Ermittlungen wegen Hitler-Putin-Vergleich

Rainer Zitelmann: Gegen den Historiker ermittelt die Berliner Polizei wegen einer auf X geteilten Hitler-Putin-Montage. Foto: picture alliance / Markus C. Hurek | Markus C. Hurek

Die Berliner Polizei ermittelt gegen den Publizisten Rainer Zitelmann. Hintergrund ist eine von ihm auf X geteilte Bildmontage mit Adolf Hitler und Wladimir Putin. Gegenüber der JUNGEN FREIHEIT weist er die Vorwürfe zurück und warnt von Einschränkungen der Meinungsfreiheit.