Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Recherche: Die Wahrheit über die Friedman-Ausladung

JF-Recherche: Die Wahrheit über die Friedman-Ausladung

JF-Recherche: Die Wahrheit über die Friedman-Ausladung

Michel Friedman bei einer Podiumsdebatte von Republica. Kein Opfer rechter Proteste.
Michel Friedman bei einer Podiumsdebatte von Republica. Kein Opfer rechter Proteste.
Michel Friedman: Was ist der wahre Grund für seine Ausladung aus Klütz? Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
JF-Plus Icon Premium JF-Recherche
 

Die Wahrheit über die Friedman-Ausladung

Die Empörung über die Ausladung des Publizisten Michel Friedman von einer Literaturveranstaltung in Klütz reißt nicht ab. Angeblich ist die Stadtvertretung Opfer von Einschüchterungen durch „rechte Proteste“ geworden. Die JF hat mit einem Insider gesprochen und widerlegt die Mär.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Michel Friedman: Was ist der wahre Grund für seine Ausladung aus Klütz? Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement