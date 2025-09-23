Die Wahrheit über die Friedman-Ausladung

Michel Friedman: Was ist der wahre Grund für seine Ausladung aus Klütz? Foto: picture alliance / dts-Agentur | –

Die Empörung über die Ausladung des Publizisten Michel Friedman von einer Literaturveranstaltung in Klütz reißt nicht ab. Angeblich ist die Stadtvertretung Opfer von Einschüchterungen durch „rechte Proteste“ geworden. Die JF hat mit einem Insider gesprochen und widerlegt die Mär.