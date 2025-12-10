Anzeige
JF-Exklusiv: Der Streit um den zu kleinen AfD-Fraktionssaal wird bizarr

Gedrängt wie die Legehennen: Die AfD-Bundestagsfraktion im ihr zugewiesenen Saal.
Gedrängt wie die Legehennen: Die AfD-Bundestagsfraktion im ihr zugewiesenen Saal. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
Der Streit um den zu kleinen AfD-Fraktionssaal wird bizarr

AfD oder SPD? Wer bekommt den größeren Fraktionssaal? Das Bundestagspräsidium argumentiert nach JF-Informationen vor dem Verfassungsgericht nun mit Bildern und Mikrofonen pro SPD. Zudem könne die AfD Abgeordnete per Video zuschalten, um vollzählig zu tagen.

