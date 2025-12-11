Brandenburg-Koalition deutlich schwächer als AfD allein

Anzeige

POTSDAM. 15 Monate nach der Landtagswahl wollen nur noch 29 Prozent der Brandenburger eine der beiden Regierungsparteien SPD und BSW wählen. Auf die Sozialdemokraten entfallen laut einer neuen Infratest-dimap-Umfrage im Auftrag des RBB in ihrer einstigen Hochburg 22, auf das BSW sieben Prozent.

Das bedeutet für die Landespartei von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) einen Absturz von neun Punkten im Vergleich zum September 2024. Das BSW mit Vizeministerpräsident Robert Crumbach halbiert sich von seinen damals erzielten 13,5 Prozent.

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Brandenburg • Infratest dimap / RBB: AfD 35 % | SPD 22 % | CDU 14 % | DIE LINKE 9 % | BSW 7 % | GRÜNE 5 % | Sonstige 8 %

➤ Verlauf: https://t.co/rJsCIU1IG8

🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2029 #ltwbb pic.twitter.com/Xj69DEM2pr — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) December 10, 2025

Mit großem Abstand vorn liegt die AfD, die derzeit 35 Prozent der Brandenburger wählen wollen. Es ist der höchste jemals bei einer Umfrage aller Institute gemessene Wert für die Oppositionspartei. Bei der Landtagswahl hatte sie 29,2 Prozent erreicht. Nun wäre sie allein deutlich stärker als beide aktuellen Regierungsparteien zusammen.

Jeder zweite Brandenburger für Neuwahlen

Die CDU kann von der Unzufriedenheit mit der Regierung, die 57 Prozent der Befragten äußern, kaum profitieren. Sie würde 14 Prozent erreichen – zwei Punkte mehr als bei der Wahl. Neben der AfD ist die Linke der zweite große Gewinner. Von drei auf neun Prozent schnellt sie aktuell hoch. Die Grünen, die mit 4,1 Prozent gescheitert waren, könnten jetzt auf fünf Prozent hoffen.



Bei einem solchen Wahlergebnis wären weder eine Zweier- noch eine Dreierkoalition möglich. Denn die CDU schließt derzeit sowohl eine Zusammenarbeit mit der AfD als auch mit der Linkspartei aus. Nur ein Viererbündnis aus SPD, CDU, BSW und Grünen hätte mit gemeinsam 48 Prozent eine Mehrheit.

Nach den jüngsten Konflikten innerhalb der SPD-BSW-Koalition (die JF berichtete) spricht sich knapp die Hälfte der Befragten (47 Prozent) für Neuwahlen aus. Hier sind es jedoch vor allem die AfD-Wähler, die den Anteil nach oben treiben. Von ihnen wollen das 88 Prozent. Bei den SPD-Anhängern sind es nur 15 Prozent. (fh)