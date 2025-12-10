„Gießen bleibt bunt“: In der mittelhessischen Stadt wurden jüngst alle Kräfte gegen die AfD aufgeboten. Foto: picture alliance / NurPhoto | Ying Tang

Schule macht gegen AfD mobil – und versucht es dann zu vertuschen

Im hessischen Gießen bezieht eine Schule massiv Stellung gegen die Gründung der AfD-Jugendorganisation. Ein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot? Als die JF bei der Aufsichtsbehörde nachbohrt, verändert die Schule auf einmal ihre Website an einer entscheidenden Stelle.