Der gesetzlose Wolf und der Kampf um Daten

Früher oder später soll der Wolf ins Jagdgesetz aufgenommen werden. Foto: picture alliance / imageBROKER | Raimund Linke

Der Wolf erregt die Gemüter. Doch in die aufgeheizte Debatte könnte langsam Bewegung kommen. Eine Neubewertung der Bundesregierung soll den Weg für neue Gesetze ebnen. Ein dramatischer Fall aus den Niederlanden zeigt, wie dringend Handlungsbedarf besteht.