Eine somalische Sicherheitskraft nach einem Bombenanschlag in der Hauptstadt Mogadischu: Der IS hat seine Strategie grundlegend verändert. Foto: IMAGO / Anadolu Agency

Der Islamische Staat ist nicht verschwunden – er ist eine globale Hydra

Nach seiner Niederlage im Irak und in Syrien hat sich der IS neu erfunden: vom zentral organisierten Kalifat zum regional organisierten Netzwerk. Vor allem Afrika ist inzwischen von zentraler Bedeutung für die Terroristen.