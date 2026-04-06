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Betrügerisches Spiel: Die Deutschen verarmen im wahrsten Sinne des Wortes

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Betrügerisches Spiel: Die Deutschen verarmen im wahrsten Sinne des Wortes

Altersarmut: Eine deutsche, ältere Dame zählt Cent-Stücke.
Altersarmut: Eine deutsche, ältere Dame zählt Cent-Stücke.
Eine ältere Dame zählt das Geld aus ihrem Portemonnaie ab (Symbolbild): Die Verarmung wird vorangetrieben. Foto: picture alliance / dpa | Matthias Balk
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Die Deutschen verarmen im wahrsten Sinne des Wortes

Über die Hälfte der deutschen Zinszahlungen auf die Staatsschulden fließt ins Ausland. Es droht eine Zinsfalle, aus der es kaum noch einen Ausweg gibt. Ein Kommentar von Thorsten ­Polleit.

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Eine ältere Dame zählt das Geld aus ihrem Portemonnaie ab (Symbolbild): Die Verarmung wird vorangetrieben. Foto: picture alliance / dpa | Matthias Balk
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