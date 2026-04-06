Die Deutschen verarmen im wahrsten Sinne des Wortes

Eine ältere Dame zählt das Geld aus ihrem Portemonnaie ab (Symbolbild): Die Verarmung wird vorangetrieben. Foto: picture alliance / dpa | Matthias Balk

Über die Hälfte der deutschen Zinszahlungen auf die Staatsschulden fließt ins Ausland. Es droht eine Zinsfalle, aus der es kaum noch einen Ausweg gibt. Ein Kommentar von Thorsten ­Polleit.