Das sind die Gründe für den kaputten Wohnungsmarkt

Ein Euro-Zeichen und das Logo von Deutsche Wohnen: Der Wohnungsmarkt steckt in einer hausgemachten Krise. Foto: Kirill Singer/JF; verw. Bild AdobeStock_1645890896

Der Wohnungsmarkt in Berlin ist ein einziges Trümmerfeld. Mit einem Durchschnittslohn ist eine Bleibe kaum noch zu bezahlen – wenn man nach monatelanger Suche überhaupt eine findet. Die Gründe dafür sind vielfältig.