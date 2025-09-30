Anzeige
Urteil gegen Jian G.: Das Ende einer Spionagekarriere

Auftritt des Spions: Jian G. wird zur Urteilsverkündung in den Gerichtssaal geführt. Foto: picture alliance/dpa/dpa-pool | Sebastian Kahnert
Das Ende einer Spionagekarriere

Der chinesische Spion Jian G. geht für Jahre ins Gefängnis. Seine Agententätigkeit für die Volksrepublik, der er während seiner Anstellung beim AfD-Politiker Krah nachging, wertet das Gericht als besonders schwer. Doch damit ist der Fall nicht am Ende. Von der Urteilsverkündung berichtet Hinrich Rohbohm.

Auftritt des Spions: Jian G. wird zur Urteilsverkündung in den Gerichtssaal geführt. Foto: picture alliance/dpa/dpa-pool | Sebastian Kahnert
Abonnement