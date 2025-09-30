Das Ende einer Spionagekarriere

Der chinesische Spion Jian G. geht für Jahre ins Gefängnis. Seine Agententätigkeit für die Volksrepublik, der er während seiner Anstellung beim AfD-Politiker Krah nachging, wertet das Gericht als besonders schwer. Doch damit ist der Fall nicht am Ende. Von der Urteilsverkündung berichtet Hinrich Rohbohm.