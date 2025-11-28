Fürst von Monaco verhindert Legalisierung von Abtreibung

Anzeige

MONACO. Fürst Albert II. von Monaco hat sich geweigert, ein Gesetz zur Legalisierung von Abtreibung zu unterschreiben. Ein entsprechender Gesetzesentwurf vom Nationalrat wurde zwar mit 19 zu zwei Stimmen angenommen, ohne die Unterschrift des Fürsten kann er jedoch nicht in Kraft treten. Er könne verstehen „wie sensibel das Thema ist, welche Emotionen es hervorrufen kann“, sagte er gegenüber „Monaco Matin“. Dennoch sei er sich sicher, daß „das derzeitige System unsere Identität widerspiegelt, „wenn man die Rolle der katholischen Religion in unserem Land berücksichtigt, und gleichzeitig eine sichere und humane Unterstützung gewährleistet“.

Abtreibungen werden in dem Fürstentum seit 2019 – ähnlich wie in Deutschland – nicht mehr strafrechtlich verfolgt, legal sind sie offiziell aber nicht. Eine Mehrheit im Nationalrat wollte das ändern. Demnach wären legale Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche möglich gewesen, nach einer Vergewaltigung auch bis zur 16. Zudem sollte das für eine elterliche Zustimmung nötige Mindestalter für eine Abtreibung von 18 auf 15 Jahre herabgesetzt werden.

Katholizismus ist Staatsreligion in Monaco

Fürst Albert II. von Monaco ist seit 2005 das Staatsoberhaupt in dem Land. Er ist Vater von vier Kindern, zwei davon unehelich.

Monaco ist ein am Mittelmeer liegender Zwergstaat in Südeuropa. Das kleine Land hat knapp 40.000 Einwohner und ist eine konstitutionelle Monarchie. Der Katholizismus ist dort offizielle Staatsreligion. (st)