Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Ein Schatten vor Jeffrey Epsteins Zelle in der Nacht seines Todes: Mehrheit der US-Amerikaner mißtraut der offiziellen Version der Geschichte. Quelle: CBS Mornings Screenshot: JF
FBI-Videoanalyse: Hatte Jeffrey Epstein in seiner Todesnacht Besuch?

Neu veröffentlichte Dokumente im Fall Jeffrey Epstein befeuern den Verdacht, daß Epstein durch Fremdeinwirkung gestorben sein könnte. Ghislaine Maxwell ist überzeugt, daß er gegen Geld getötet wurde.

