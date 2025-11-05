Baumann wirft anderen Parteien vor, Anschlag „gut“ zu finden

Kein Beistand von anderen Parteien: AfD-Fraktionsgeschäftsführer Bernd Baumann und die beim Antifa-Anschlag ausgebrannten Autos. Fotos: picture alliance (2)/ Metodi Popow & ABBfoto

Der Staatsschutz geht davon aus, daß die Antifa den Brandanschlag auf das Auto von AfD-Politiker Baumann verübt hat. Keine andere Partei verurteilt den Terror. Im Gespräch mit der JF glaubt Baumann zu wissen, warum.