Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Lübben im Spreewald: Angeblicher Rassismusfall in Brandenburg – Ermittlungen eingestellt

Lübben im Spreewald: Angeblicher Rassismusfall in Brandenburg – Ermittlungen eingestellt

Lübben im Spreewald: Angeblicher Rassismusfall in Brandenburg – Ermittlungen eingestellt

Nadine Graßmel (SPD) sitzt in einer Landtagssitzung vor einem Laptop und schaut in die Kamera. Nadine Graßmel (SPD), aufgenommen in der Landtagssitzung während der von der SPD beantragten Aktuellen Stunde zum Thema „Wirtschaft stärken, Unternehmen unterstützen“. Nadine Graßmel in einer Landtagssitzung: Die SPD-Abgeordnete berichtete von einem angeblichen Rassismusfall in Lübben, für den sich keine Beweise fanden. Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache
Nadine Graßmel (SPD) sitzt in einer Landtagssitzung vor einem Laptop und schaut in die Kamera. Nadine Graßmel (SPD), aufgenommen in der Landtagssitzung während der von der SPD beantragten Aktuellen Stunde zum Thema „Wirtschaft stärken, Unternehmen unterstützen“. Nadine Graßmel in einer Landtagssitzung: Die SPD-Abgeordnete berichtete von einem angeblichen Rassismusfall in Lübben, für den sich keine Beweise fanden. Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache
Nadine Graßmel in einer Landtagssitzung: Die SPD-Abgeordnete berichtete von einem angeblichen Rassismusfall in Lübben, für den sich keine Beweise fanden. Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache
JF-Plus Icon Premium Lübben im Spreewald
 

Angeblicher Rassismusfall in Brandenburg – Ermittlungen eingestellt

Die SPD-Abgeordnete Nadine Graßmel berichtet von Rassismus gegen eine Ärztin in Lübben. Ermittlungen gab es, Beweise nicht. Jetzt ist das Verfahren eingestellt. Und doch bleiben ungeklärte Fragen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Nadine Graßmel in einer Landtagssitzung: Die SPD-Abgeordnete berichtete von einem angeblichen Rassismusfall in Lübben, für den sich keine Beweise fanden. Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement