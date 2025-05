Afghane im „psychischen Ausnahmezustand“ attackiert Zwölfjährigen

Anzeige

REINBEK. Am Bahnhof von Reinbek (Schleswig-Holstein) hat es am Freitagnachmittag offenbar einen Angriff durch einen Afghanen auf einen Jungen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, habe ein 26jähriger gegen 15.15 Uhr einen Zwölfjährigen an Hals und Arm gepackt und versucht, ihn Richtung zu Treppe zu zerren.

Die Mutter des Kindes, eine 37jährige Deutsch-Afghanin, konnte ihren Sohn befreien. Beide flüchteten umgehend zur gegenüberliegenden Polizeidienststelle. Dort wurde sofort eine Fahndung eingeleitet. Die Beamten trafen wenig später in der Nähe des Tatorts auf einen Mann, auf den die Beschreibung paßte.

Afghane in Fachklinik eingeliefert

Es handelte sich um einen 26jährigen aus Parchim, der wie die Mutter afghanischer Staatsbürger ist. Der Afghane wurde in Gewahrsam genommen. Ein Amtsarzt ordnete anschließend die Unterbringung in einer Fachklinik an. Nach Angaben der Polizei befand sich der Tatverdächtige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Das Kind blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Auch in Halle an der Saale kam es am Wochenende zu einem Angriff auf Kinder. Dort hat ein Kosovare mit einem Messer mehrere Menschen angegriffen und verletzt. „Unter den drei Verletzten ist auch ein 12jähriges Mädchen“, teilte ein Polizeisprecher am Sonntagabend der JUNGEN FREIHEIT auf Anfrage mit. Um 18.30 Uhr habe es vor einem Mehrfamilienhaus im östlich des Stadtzentrums gelegenen Viertels Halle-Neustadt einen Streit gegeben. (rr)