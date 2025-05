Mann geht in Halle mit Messer auf Kinder los

Anzeige

HALLE/SAALE. In Halle an der Saale hat ein Mann mit einem Messer offenbar mehrere Menschen angegriffen – darunter auch Kinder. „Unter den drei Verletzten ist auch ein 12jähriges Mädchen“, teilte ein Polizeisprecher am Sonntagabend der JUNGEN FREIHEIT auf Anfrage mit. Um 18.30 Uhr habe es vor einem Mehrfamilienhaus im östlich des Stadtzentrums gelegenen Viertels Halle-Neustadt einen Streit gegeben.

Wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtete, habe ein Augenzeuge später gesehen, wie ein Mann mit einem „großen Messer“ auf Kinder vor dem Haus eingestochen habe. Der JF gegenüber sprach die Polizei von drei Verletzten. Laut der Bild-Zeitung bestätigten die Behörden, daß sie derzeit alle im Krankenhaus versorgt würden – ein Erwachsener mit schweren Verletzungen werde versorgt.

„Es handelt sich um Schnittwunden“, so die Beamten zur JF. Allerdings könne noch nichts genaues über die Tatwaffe ausgesagt werden. Auch über die Identität des Verdächtigen, der nach dem Angriff in dem Mehrfamilienhaus dingfest gemacht wurde, machte die Polizei noch keine Angaben. Der Tatort an der großen Straße An der Magistrale wurde inzwischen weiträumig abgesperrt. Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort. (fw)