Bundestag berät über Antrag: AfD will Amadeu-Antonio-Stiftung finanziell trockenlegen

Anetta Kahane bei einer Veranstaltung im Jahr 2016: Die AfD will nun ihrer Amadeu-Antonio-Stiftung die Steuergelder streichen. Foto: picture alliance / dpa | Kay Nietfeld
AfD will Amadeu-Antonio-Stiftung finanziell trockenlegen

Die AfD will die staatliche Förderung der Amadeu-Antonio-Stiftung beenden. In einem Antrag fordert sie, alle Zahlungen ab 2026 zu stoppen und frühere Förderungen prüfen zu lassen. Die Bundesregierung baut die Unterstützung hingegen weiter aus.

Anetta Kahane bei einer Veranstaltung im Jahr 2016: Die AfD will nun ihrer Amadeu-Antonio-Stiftung die Steuergelder streichen. Foto: picture alliance / dpa | Kay Nietfeld
