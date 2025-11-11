AfD will Amadeu-Antonio-Stiftung finanziell trockenlegen

Anetta Kahane bei einer Veranstaltung im Jahr 2016: Die AfD will nun ihrer Amadeu-Antonio-Stiftung die Steuergelder streichen. Foto: picture alliance / dpa | Kay Nietfeld

Die AfD will die staatliche Förderung der Amadeu-Antonio-Stiftung beenden. In einem Antrag fordert sie, alle Zahlungen ab 2026 zu stoppen und frühere Förderungen prüfen zu lassen. Die Bundesregierung baut die Unterstützung hingegen weiter aus.