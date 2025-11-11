Wie Deutschland sich Geld für einen dubiosen Klimafonds abschwatzen läßt

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt nach Brasilien und hat Geld für den Klimafonds im Gepäck. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Nur weil Finanzhilfen für Klimaprojekte toll klingen, haben sie nicht automatisch den gewünschten Erfolg. Der Klimafonds, den Deutschland mit Abermillionen unterstützen will, ist so ein Beispiel. Es zeigt, warum Zurückhaltung lohnender sein kann. Ein Kommentar von Robert Willacker.