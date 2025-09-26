Ab wann die AfD wirklich eine Volkspartei wäre

Volkspartei? AfD-Chef Tino Chrupalla vor dem Schloß Bellevue, beim Bürgerfest des Bundespräsidenten am 12. September. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler

Ist die AfD dabei, CDU und SPD als Volkspartei abzulösen? Die jüngsten Umfragen weisen für die Partei Werte aus, von denen die Konkurrenz mit Ausnahme der CSU meilenweit entfernt ist. Doch erfüllt sie auch andere Kriterien? Eine Analyse.