13jähriger Migrant rammt Wiener Messer in den Rücken

WIEN. Sechs jugendliche Migranten aus Syrien und dem Irak – darunter ein erst 13 Jahre alter Junge – haben in Wien einen 43jährigen Österreicher angegriffen, bespuckt, geschlagen und schließlich mit einem Messer schwer verletzt.

Zeugen hatten am Dienstagnachmittag die Polizei alarmiert, nachdem die Gruppe den Mann attackiert hatte. Das Opfer schilderte gegenüber den Beamten, daß er beim Verlassen der U-Bahn-Station von den Jugendlichen angepöbelt und bedrängt worden sei. Ohne Vorwarnung hätten sie dann auf ihn eingeschlagen und ihm eine Stichverletzung im unteren Rücken zugefügt.

Migranten trugen Klappmesser bei sich

Die Berufsrettung Wien versorgte den Verletzten notfallmedizinisch. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, es bestand keine Lebensgefahr. Im Zuge einer Sofortfahndung konnten die sechs mutmaßlichen Täter – zwischen 13 und 18 Jahre alt – nahe dem Asperner See im 22. Bezirk gestellt werden. Die Tatwaffe, ein Klappmesser, wurde wenig später in einer Zigarettenschachtel versteckt am Boden aufgefunden.

Die Jugendlichen haben laut Polizei erst widersprüchliche Angaben zur Tat gemacht, den Messerstich dann aber auf den strafunmündigen 13jährigen geschoben. Die Migranten waren der Polizei bereits bekannt, unter anderem wegen Eigentumsdelikten und Körperverletzung. (rr)