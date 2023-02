Linkspartei in Sachsen will schnellere Entwaffnung von Rechtsextremen

DRESDEN. Die Linkspartei hat eine raschere Entwaffnung von als rechtsextrem eingestuften Bürgern in Sachsen gefordert. 36 Personen verloren im vergangenen Jahr aus diesem Grund ihre waffenrechtliche Erlaubnis, wie aus einer Antwort des sächsischen Innenministeriums auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Kerstin Köditz (Linkspartei) hervorgeht. 15 weitere Menschen hätte ihre Waffen nach Anhörungen zudem freiwillig abgegeben.

Der Stellungnahme besaßen 2022 mindestens 105 Personen aus dem rechten Milieu eine waffenrechtliche Erlaubnis, die die Behörde für potenziell gefährlich hält. 93 davon wurden der rechtsextremistischen Szene, zwölf weitere dem Reichsbürger-Milieu zugerechnet.

Köditz lobte das Vorgehen, sieht jedoch auch Nachholbedarf bei dem Thema: „Gut ist, daß der Kontrolldruck angezogen wird. So wurden im Verlauf des vergangenen Jahres insgesamt 77 Personen auf ihre waffenrechtliche Zuverlässigkeit überprüft“. Eine effektive Entwaffnung gelinge nach Ansicht der Landtagsabgeordneten jedoch seit Jahren nicht. Erkenntnisse des Landesamtes für Verfassungsschutz würden an die kommunalen Waffenbehörden nur teilweise weitergeleitet. „Der banale, aber gefährliche Grund: ‘Geheime’ Erkenntnisse hält man zurück“, sagte sie.

Überschrift bei ⁦@BILD⁩ sogar: „Diese Linke will Neonazis Pistolen wegnehmen“. Ja, will ich. Will aber die gesamte ⁦@LINKE_LTSachsen⁩. Das Problem dabei ist mal wieder der #VSabschaffen. Der gibt seine Erkenntnisse nur sehr selektiv weiter. https://t.co/CYhiUzQDbc

— Kerstin Köditz (@kerstinkoeditz) February 7, 2023