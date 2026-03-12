Anzeige
Junge Freiheit
JF-Reportage: Ukraine lebt in Widersprüchen: Scheidungen, Flucht und Heimatliebe

Ukrainer in Lemberg versuchen, trotz des Krieges ihren Alltag zu bewältigen. Foto: Vogel
JF-Reportage
 

Ukraine lebt in Widersprüchen: Scheidungen, Flucht und Heimatliebe

Welche Folgen haben die Kriegsjahre für die Gesellschaft der Ukraine? Dass das Land religiöser wird, ist nur ein Aspekt, steigende Scheidungszahlen ein anderer. Fest steht: Patriotismus allein wird die Gesellschaft nicht zusammenhalten. Ferdinand Vogel berichtet für die JF aus der Ukraine.

Ukrainer in Lemberg versuchen, trotz des Krieges ihren Alltag zu bewältigen. Foto: Vogel
