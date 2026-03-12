Selenskyj verlangt „Plan B“ für die Milliardenhilfe der EU

Anzeige

BRÜSSEL/KIEW. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts der ungarischen Blockade eines zugesagten 90-Milliarden-Euro-Kredits einen „Plan B“ für die Finanzierung seines Landes gefordert. „Wir brauchen einen Plan B“, sagte Selenskyj. Das gelte nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Europa: „Wir alle brauchen diesen Plan B.“

Der vor Weihnachten vereinbarte Kredit wird derzeit von Ungarn blockiert. Die Auseinandersetzung dürfte beim kommenden EU-Gipfel in Brüssel eine zentrale Rolle spielen.

Selenskyj griff in einem Interview mit Welt und Politico den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán in dem Gespräch scharf an. „Er steht auf der Seite des russischen Präsidenten“, sagte der ukrainische Staatschef. Orbán blockiere „alles für die Ukraine“ – Geld, Waffen und „unseren Weg in die EU“. Zugleich warf der Präsident der Ukraine der Regierung in Budapest Erpressung vor. Die Europäische Kommission habe ihm erklärt, Ungarn knüpfe seine Zustimmung an Energiefragen: „Sie wollen russisches Öl, und wenn die Ukraine das russische Öl nicht durchleitet, dann blockieren sie das Geld“.

Selenskyj über Putin: „Er ist ein Mörder“

In dem Interview wandte sich Selenskyj auch an US-Präsident Donald Trump. Er hoffe weiterhin auf Unterstützung aus Washington, verlangte jedoch mehr Druck auf Moskau statt auf Kiew. „Ich hoffe, dass sie uns helfen werden. Aber wir brauchen mehr Druck auf Russland – nicht auf mich.“ Russland habe den Krieg begonnen und viele Menschen getötet, sagte er weiter. „Sie haben diesen Krieg begonnen.“ Kiew werde alles tun, um den Konflikt möglichst schnell zu beenden. „Aber nicht alles hängt von uns ab.“

Als zentrales Problem bezeichnete der Präsident Sicherheitsgarantien für sein Land. Man könne Russland nicht vertrauen, sagte Selenskyj. Deshalb brauche die Ukraine internationale Truppen, die einen möglichen Waffenstillstand überwachen und langfristig absichern. Über sein Verhältnis zu Kremlchef Wladimir Putin äußerte er sich ungewöhnlich offen: „Ich glaube, wir hassen einander.“ Putin habe versucht, die Ukraine zu besiegen und viele Menschen zu töten. „Er ist ein Mörder.“ (rr)