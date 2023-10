Hamas startet Großangriff auf Israel

Anzeige

Die palästinensische Terrororganisation Hamas hat am Samstagmorgen einen umfassenden Angriff auf Israel gestartet. Seit den frühen Morgenstunden feuerte sie tausende Raketen aus dem Gazastreifen auf israelisches Territorium. Raketenalarm ertönte wiederholt auch in Jerusalem, Be’er Scheva und der Tel Aviver Region im Zentrum des Landes.

Es kam zu mehreren Einschlägen; erste Tote und zahlreiche Verletzte werden gemeldet. Israelis melden sich zum Blutspenden. Wiederholter Raketenalarm in Jerusalem ist außergewöhnlich.

Mehrere Ortschaften in Hand der Hamas

Gleichzeitig drangen mehrere Terroristen in Ortschaften auf israelischem Territorium ein. Die Armee bestätigte, daß sich die Terroristen in Ortschaften in Grenznähe festgesetzt hätten. Im israelischen Fernsehen werden Israelis aus den betroffenen Orten live zugeschaltet, die eindringlich um Hilfe der Sicherheitskräfte bitten.

Derweil kursieren in den Sozialen Netzwerken zahlreiche Bilder und Videos, die Massaker zeigen sollen. Zudem gibt es Berichte über verschleppte Israelis. Bestätigt ist, daß der Chef der Region Scha’ar HaNegev im direkten Gefecht mit Terroristen ums Leben gekommen ist.

Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass seien ISIS-Terroristen in Syrien. Kein Zweifel. Unfassbar, dass das Hamas-Terroristen in Israel sind. pic.twitter.com/UCtbUbHzV4 — Arye (ARO) Sharuz Shalicar (@aryeshalicar) October 7, 2023

Neue Dimension der Angriffe

Die israelische Armee reagiert derzeit unter dem operativen Namen „Eisernes Schwert“ mit Angriffen im Gazastreifen. Zahlreiche Reservisten wurden mobilisiert. Premierminister Benjamin Netanjahu stellte am Morgen klar, daß es sich bei dieser Auseinandersetzung nicht nur um eine weitere Militäroperation oder eine „Runde“ handle, wie die Israelis die immer wiederkehrenden Gewalteskalationen sonst nennen: „Wir sind nicht in einer weiteren Runde, wir sind im Krieg.“

Die letzte größere Raketeneskalation hatte es im Mai gegeben. Damals war auf palästinensischer Seite allerdings vor allem der Islamische Dschihad involviert. Der aktuelle Angriff wird jedoch von der stärkeren Hamas geführt und hat durch die groß angelegten Infiltrationen eine neue Dimension.

Baerbock verurteilt terroristische Angriffe

Die Terrororganisation propagiert als Ziel ihrer „Operation Al-Aqsa-Flut“ wie gewohnt, die „Al-Aqsa-Moschee“ in Jerusalem gegen angebliche Angriffe Israels verteidigen zu wollen. Sie hofft, nun auch Araber in Israel sowie die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland für ihren Kampf mobilisieren zu können.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock verurteilte am Samstag die „terroristischen Angriffe aus Gaza gegen Israel auf Schärfste“. Israel habe „unsere volle Solidarität“. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von „Terrorismus in seiner abscheulichsten Form“. (ser)