Noelia Castillo Ramos darf gehen – Sterbehilfe nach Gruppenvergewaltigung genehmigt

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BARCELONA. Ein spanisches Gericht hat einer 25-jährigen Frau nach einer Gruppenvergewaltigung das Recht auf aktive Sterbehilfe zugesprochen. Der Fall der Katalanin Noelia Castillo Ramos ist nach einem mehrjährigen Verfahren juristisch entschieden worden. Auch der Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte wies einen Antrag auf einstweilige Aussetzung ab.

Noelia Castillo Ramos war im Jahr 2022 Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden. Kurz darauf versuchte sie, sich das Leben zu nehmen, indem sie aus dem fünften Stock sprang. Sie überlebte schwer verletzt und ist seither querschnittsgelähmt.

Die Tat ereignete sich nach Medienberichten in einem Heim für Minderjährige. Über die Täter ist aufgrund von Opferschutzbestimmungen nichts bekannt. Castillo Ramos wuchs in schwierigen familiären Verhältnissen auf und verbrachte Teile ihrer Kindheit und Jugend in solchen Einrichtungen. Im Jahr 2024 beantragte sie aktive Sterbehilfe nach spanischem Recht. Die erforderlichen medizinischen Gutachten bestätigten ein schweres, unheilbares Leiden. Auch die zuständige Kommission in Katalonien kam zu dem Ergebnis, dass die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

🇪🇸 In a few hours, Noelia Castillo Ramos, 25, will receive euthanasia for depression in Spanish history after suffering a multiple rape in a care center in 2022. As a result of the trauma, she suffered from severe depression and attempted suicide by jumping from a fifth floor,… pic.twitter.com/HhCad93xIK — World In Last 24hrs (@world24x7hr) March 25, 2026

Opfer will Sterbehilfe um nicht mehr leiden zu müssen

Der Vater der Betroffenen versuchte, die Durchführung gerichtlich zu verhindern, und legte mehrere Rechtsmittel ein. Er argumentierte, die Entscheidung seiner Tochter sei nicht frei getroffen worden. Die spanischen Gerichte wiesen dies zurück. Auch das Verfassungsgericht bestätigte den Anspruch auf Sterbehilfe. In letzter Instanz wurde der Fall dem Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte vorgelegt. Der Antrag auf Aussetzung blieb erfolglos. Die Durchführung der Sterbehilfe wurde für den heutigen 26. März vorgesehen.

In einem Interview schilderte Castillo Ramos ihre Situation: „Ich habe zu nichts Lust – nicht zum Ausgehen, nicht zum Essen, nicht zu irgendetwas.“ Zudem erklärte sie: „Ich will einfach in Frieden gehen und aufhören zu leiden.“ (rr)