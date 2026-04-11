Mullah-Regime pokert vor Friedensverhandlungen – Trump droht mit neuen Schlägen

Anzeige

ISLAMABAD. Der Machtkampf zwischen den USA und dem Iran hat sich unmittelbar vor einem direkten Treffen beider Seiten weiter zugespitzt. Teheran knüpft neue Bedingungen an Gespräche über eine Waffenruhe, während US-Präsident Donald Trump mit weiteren militärischen Maßnahmen droht.

Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht neben dem iranischen Atomprogramm inzwischen auch die Straße von Hormus.

Die Meerenge entwickelt sich immer stärker zum Druckmittel Teherans. Nach Angaben von Vermittlern und Schiffsmaklern lässt der Iran den Verkehr dort trotz Waffenruhe nur stark eingeschränkt passieren und verlangt von einzelnen Schiffen weiterhin Gebühren (die JF berichtete). Vor dem für Samstag geplanten Treffen in Islamabad hat das Regime in Teheran neue Forderungen erhoben. Parlamentspräsident Mohammad-Bagher Ghalibaf erklärte in sozialen Medien, zunächst müsse es eine Waffenruhe im Libanon-Krieg zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah geben.

Two of the measures mutually agreed upon between the parties have yet to be implemented: a ceasefire in Lebanon and the release of Iran’s blocked assets prior to the commencement of negotiations. These two matters must be fulfilled before negotiations begin. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 10, 2026

Trump verschärft den Ton wieder

Zudem verlangt Teheran die Freigabe blockierter iranischer Vermögenswerte durch die USA. „Diese beiden Punkte müssen erfüllt werden, bevor Verhandlungen beginnen“, schrieb Ghalibaf. Trump reagierte mit scharfen Worten. Auf sozialen Medien warf er dem Iran vor, die Weltgemeinschaft durch die Kontrolle internationaler Wasserstraßen kurzfristig zu erpressen. „Die Iraner scheinen nicht zu begreifen, dass sie keine Karten in der Hand haben – außer einer kurzfristigen Erpressung der Welt über internationale Wasserstraßen“, schrieb Trump. Weiter erklärte er: „Der einzige Grund, warum sie heute noch am Leben sind, ist, dass sie verhandeln.“