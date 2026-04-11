Dauerkranke SPD-Politikerin: „Ich bin nicht zurückgetreten“

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BERLIN. Die Berliner SPD-Politikerin Uta Francisco Dos Santos hat Berichten über ihren Rücktritt widersprochen und will an ihrer Kandidatur für das Bezirksbürgermeisteramt in Berlin-Mitte festhalten. Damit stellt sie sich offen gegen den parteiinternen Druck zum Rückzug. Der SPD-Landesverband hatte Dos Santos zuvor nach internen Beratungen nahegelegt, ihre Kandidatur aufzugeben (die JF berichtete).

In einer offiziellen Stellungnahme hieß es, ein weiteres Festhalten an ihr sei „derzeit nicht verantwortbar“. Auslöser sind Berichte über ihre seit 2024 andauernde Freistellung bei der Berliner Finanzverwaltung, obwohl sie zugleich für die Sozialdemokraten Wahlkampf machte.

Dos Santos weist die Vorwürfe zurück. Nach eigenen Angaben erlitt sie im Sommer 2024 bei einem Sportunfall eine schwere Verletzung und war länger krankgeschrieben. Als sie in den Dienst zurückkehren wollte, habe die von Finanzsenator Stefan Evers geführte Senatsverwaltung ihre Rückkehr auf die bisherige Stelle abgelehnt. Laut Berliner Morgenpost wurde ihr im November 2024 mitgeteilt, dass ihre angebotene Arbeitsleistung zunächst nicht angenommen werden könne. Stattdessen sei ihr eine andere Tätigkeit in Aussicht gestellt worden.