Messerangriff in London – Zwei jüdische Männer attackiert

Anzeige

LONDON. Ein Mann hat im Norden Londons zwei Passanten mit einem Messer verletzt. Der Angriff soll sich gezielt gegen jüdische Bürger gerichtet haben, eines der Opfer sei zudem vor einer Synagoge verletzt worden sein, berichten britische Medien. Der Täter habe auch versucht, Polizisten mit dem Messer zu verletzen. Die Beamten taserten und verhafteten den 45jährigen.

WILD TAKEDOWN: British Police arrest a terrorist who stabbed two Jews in the Golders Green neighborhood of London. One victim is in serious condition. pic.twitter.com/ZLi58XUA91 — Breaking911 (@Breaking911) April 29, 2026

Premierminister Keir Starmer (Labour) sprach von einem „widerwärtigen, antisemitischen Angriff“. Die Täter seien zur Verantwortung zu ziehen. Die Labour-Ministerin Sarah Sackman fügte hinzu, Angriffe auf britische Juden seien „Angriffe auf Großbritannien“. Es sei unzumutbar, wenn sie zur Zielscheibe würden.

Der Schatteninnenminister Chris Philp (Tories) beschuldigte den Iran, Angriffe im Westen zu befeuern: „Wir haben gesehen, wie der Iran antisemitische Angriffe unterstützt und islamistischer Extremismus grassiert. Die Regierung muss dringend konkrete Maßnahmen gegen Antisemitismus, den Iran und islamistischen Extremismus verstärken.“

This is yet another appalling antisemitic attack The Jewish community are not being properly protected from this hate We have seen Iran sponsoring antisemitic attacks and Islamist extremism run rampant The government must urgently step up tangible actions against… https://t.co/WO6a31JYdg — Chris Philp MP (@CPhilpOfficial) April 29, 2026

Im März wurden Krankenwagen in Brand gesetzt

Bei den Verletzten handelt es sich um zwei Männer im Alter von etwa 30 und 70 Jahren. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Bereits im März waren in der Nähe des Tatorts Krankenwagen einer jüdischen Gemeinde durch Brandstiftung zerstört worden. Zwei britische Staatsbürger pakistanischer Herkunft waren kurz darauf festgenommen worden.

Großbritannien hat schon seit langer Zeit unter brutalen Messerangriffen zu leiden. Zuletzt attackierte ein 32jähriger schwarzer Brite im November 2025 wahllos Menschen in einem Zug, der von Doncaster nach London fuhr. Elf Menschen wurden dabei verletzt. Im Juli 2024 hatte ein Jugendlicher mit Wurzeln aus Ruanda während einer Tanzstunde im nordenglischen Southport drei Mädchen getötet (JF berichtete). Die Tat löste in ganz Großbritannien tagelange Ausschreitungen aus (JF berichtete). (lb)