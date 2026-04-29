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Vor einer Synagoge: Messerangriff in London – Zwei jüdische Männer attackiert

Vor einer Synagoge: Messerangriff in London – Zwei jüdische Männer attackiert

Vor einer Synagoge: Messerangriff in London – Zwei jüdische Männer attackiert

Ein Mann in der Uniform der britischen Polizei spricht mit zwei Jungen, die in der Art orthodoxer Juden gekleidet sind – in London gab es zuvor einen antisemitischen Messerangriff
Ein Mann in der Uniform der britischen Polizei spricht mit zwei Jungen, die in der Art orthodoxer Juden gekleidet sind – in London gab es zuvor einen antisemitischen Messerangriff
Ein Polizist spricht mit zwei jüdischen Jungen in der Nähe des Tatorts. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Lucy North
Vor einer Synagoge
 

Messerangriff in London – Zwei jüdische Männer attackiert

Schock in London: Ein Mann greift zwei Passanten mit einem Messer an – mutmaßlich, weil sie Juden sind. Die Tories vermuten ausländische Kräfte hinter der Attacke.
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LONDON. Ein Mann hat im Norden Londons zwei Passanten mit einem Messer verletzt. Der Angriff soll sich gezielt gegen jüdische Bürger gerichtet haben, eines der Opfer sei zudem vor einer Synagoge verletzt worden sein, berichten britische Medien. Der Täter habe auch versucht, Polizisten mit dem Messer zu verletzen. Die Beamten taserten und verhafteten den 45jährigen.

Premierminister Keir Starmer (Labour) sprach von einem „widerwärtigen, antisemitischen Angriff“. Die Täter seien zur Verantwortung zu ziehen. Die Labour-Ministerin Sarah Sackman fügte hinzu, Angriffe auf britische Juden seien „Angriffe auf Großbritannien“. Es sei unzumutbar, wenn sie zur Zielscheibe würden.

Der Schatteninnenminister Chris Philp (Tories) beschuldigte den Iran, Angriffe im Westen zu befeuern: „Wir haben gesehen, wie der Iran antisemitische Angriffe unterstützt und islamistischer Extremismus grassiert. Die Regierung muss dringend konkrete Maßnahmen gegen Antisemitismus, den Iran und islamistischen Extremismus verstärken.“

Im März wurden Krankenwagen in Brand gesetzt

Bei den Verletzten handelt es sich um zwei Männer im Alter von etwa 30 und 70 Jahren. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Bereits im März waren in der Nähe des Tatorts Krankenwagen einer jüdischen Gemeinde durch Brandstiftung zerstört worden. Zwei britische Staatsbürger pakistanischer Herkunft waren kurz darauf festgenommen worden.

Großbritannien hat schon seit langer Zeit unter brutalen Messerangriffen zu leiden. Zuletzt attackierte ein 32jähriger schwarzer Brite im November 2025 wahllos Menschen in einem Zug, der von Doncaster nach London fuhr. Elf Menschen wurden dabei verletzt. Im Juli 2024 hatte ein Jugendlicher mit Wurzeln aus Ruanda während einer Tanzstunde im nordenglischen Southport drei Mädchen getötet (JF berichtete). Die Tat löste in ganz Großbritannien tagelange Ausschreitungen aus (JF berichtete). (lb)

Ein Polizist spricht mit zwei jüdischen Jungen in der Nähe des Tatorts. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Lucy North
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