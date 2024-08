Britische Justiz nach Southport-Krawallen: Rechte in den Knast, Dealer in Freiheit

Die Aufregung über die Proteste und Krawalle nach den Southport-Morden hat sich schnell wieder gelegt. Nur zwei, drei Wochen nach dem kurzen heftigen Aufflammen der Unruhen in verschiedenen Städten ist das Land zur Tagesordnung übergegangen. König Charles hat Familien und Hinterbliebene der drei Mädchen besucht, die dem Messerangriff von Axel Muganwa Rudakubana, eines 17jährigen aus Bristol mit ruandischem Migrationshintergrund, zum Opfer fielen.

Die Labour-Regierung von Keir Starmer hat die Unruhe nach den Morden mit einem harten Vorgehen von Polizei und Justiz konsequent erstickt. Mehr als tausend Personen wurden seit Anfang August festgenommen. Etwa fünfhundert hat die Staatsanwaltschaft, der Crown Prosecution Service, seitdem angeklagt. Gut zweihundert sind in Schnellverfahren schon verurteilt worden, 177 erhielten Haftstrafen. Die meisten sind wegen der Teilnahme an „öffentlichem Aufruhr“ verurteilt worden.

Ihre Namen und Gesichter stellt die Polizei wie üblich öffentlich aus. Etwa Steven Mailen, ein 53jähriger, der an den Unruhen in Hartlepool teilgenommen hatte. Wie die Polizei Cleveland auf X schrieb, war Mailen „andauernd vor den Polizeibeamten und hat gestikuliert und sie angeschrien“. Dafür muß er nun 26 Monate ins Gefängnis. Der 18jährige James Martin geht mehr als zwei Jahre ins Gefängnis, weil er bei einem Protest vor dem Islamischen Zentrum der Stadt Scarborough maskiert eine England-Fahne mit Georgskreuz schwenkte. In seinem Rucksack fand die Polizei einen Grillanzünder. Viele der Verurteilten waren tatsächlich klar gewalttätig, haben Steine auf Polizisten oder Asylantenhotels geworfen. Andere wandern wegen bloßer Äußerungen in Sozialen Medien in den Knast.

JUDGE SEAN MORRIS

Sentenced James Martin, 18, to 26 months in prison for waving the English flag near a mosque and yelling “be proud of our flag” at police.

Morris previously allowed a man who shared child rape videos to walk free because he was having trouble taking his meds. https://t.co/qxnI47enQG pic.twitter.com/LJ1X9pp3Xo

— pagliacci the hated 🌝 (@Slatzism) August 24, 2024