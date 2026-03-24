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Geopolitik: Gegen die iranischen Drohnen soll jetzt Kiew helfen

Geopolitik: Gegen die iranischen Drohnen soll jetzt Kiew helfen

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Das Bild zeigt eine zerstörte Shahed-Drohne und andere russische Militärtechnologie in Kiew.
Das Bild zeigt eine zerstörte Shahed-Drohne und andere russische Militärtechnologie in Kiew.
Eine zerstörte Shahed-Drohne und anderes russisches Kriegsmaterial in Kiew: Die Ukraine hat wegen des Irankonflikts nun eine bessere Verhandlungsposition. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andreas Stroh
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Gegen die iranischen Drohnen soll jetzt Kiew helfen

Der Irankrieg hat Auswirkungen auf die Kämpfe in der Ukraine: Weil Kiews Drohnenabwehr effizient und günstig ist, melden Washington und andere Staaten Interesse an. Für die USA ist das eine bittere Erkenntnis.

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Eine zerstörte Shahed-Drohne und anderes russisches Kriegsmaterial in Kiew: Die Ukraine hat wegen des Irankonflikts nun eine bessere Verhandlungsposition. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andreas Stroh
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