Gegen die iranischen Drohnen soll jetzt Kiew helfen

Eine zerstörte Shahed-Drohne und anderes russisches Kriegsmaterial in Kiew: Die Ukraine hat wegen des Irankonflikts nun eine bessere Verhandlungsposition. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andreas Stroh

Der Irankrieg hat Auswirkungen auf die Kämpfe in der Ukraine: Weil Kiews Drohnenabwehr effizient und günstig ist, melden Washington und andere Staaten Interesse an. Für die USA ist das eine bittere Erkenntnis.