Erst Venezuela und dann Kuba?

Welche Pläne haben US-Präsident Donald Trump (l.) und sein Außenminister Marco Rubio mit Kuba? Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Evan Vucci

Nach der Intervention ist vor der Intervention? Doch die Trump-Regierung zögert derzeit, nach dem Venezuela-Coup auch Kubas Regierung zu stürzen. Dabei steht das sozialistische Regime in Havanna auf tönernen Füßen.