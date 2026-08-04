„Erst mal Spanien, danach wird man sehen“

Die Lage in Ceuta bleibt weiter angespannt. Während viele Marokkaner mittlerweile wieder gegangen sind, harren tausende Schwarzafrikaner in der spanischen Exklave aus. Ihr Ziel: Europa. Vor Ort agierende NGOs wollen nicht sagen, wie viele Migranten sie unterstützten. Aus Ceuta berichtet JF-Reporter Hinrich Rohbohm.