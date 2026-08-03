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Ein Skandal, der keiner ist: Alle suchen Ulrich Siegmunds Bachelor – die JF hat ihn gefunden

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Ulrich SIegmund und seine Bachelor-Urkunde
Ulrich SIegmund und seine Bachelor-Urkunde
Foto: picture alliance / REUTERS | Christian Mang & JF
JF-Plus Icon Premium Ein Skandal, der keiner ist
 

Alle suchen Ulrich Siegmunds Bachelor – die JF hat ihn gefunden

Medien spekulieren, Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund habe – anders als von ihm angegeben – keinen Bachelor. Der JUNGEN FREIHEIT liegen jedoch Urkunde, Zertifikat und Zeugnis vor.

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