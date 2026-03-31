Energiekrise: EU fordert Bürger zu massiven Einschränkungen auf

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BRÜSSEL. Der dänische EU-Kommissar Dan Jørgensen hat die Europäer am Dienstagabend dazu aufgefordert, von zu Hause zu arbeiten sowie möglichst aufs Auto und Flüge zu verzichten. Der Sozialdemokrat appellierte auch an die Mitgliedsländer, erneuerbare Energien auszubauen. Politico schrieb, „die Rede erinnert an die Corona-Pandemie“.

Aus Sicht von Jørgensen sei „kein Ende der Energiekrise in Sicht“. Er sprach von einer „sehr ernsten Lage“, die auch nicht bei einer raschen Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA sowie Israel vorbei sei: „Selbst, wenn morgen Frieden herrscht, werden wir in absehbarer Zeit nicht zur Normalität zurückkehren“, sagte er nach einer Videokonferenz der 27 EU-Energieminister am Dienstag.

An die Einwohner der EU-Länder gerichtet verlangte er: „Je mehr man tun kann, um Öl zu sparen, vor allem Diesel, vor allem Flugzeugtreibstoff, desto besser geht es uns.“

Wegen Energiekrise: Erneuerbare verdoppeln

Außerdem sagte er, die Europäer sollten „wenn möglich von zu Hause arbeiten, die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Autobahnen um zehn Stundenkilometer reduzieren, öffentliche Verkehrsmittel fördern, das Nutzen von Privatfahrzeugen einschränken, Carsharing verstärken und effiziente Fahrpraktiken anwenden“.

An die EU-Mitgliedstaaten, deren Minister vorher ergebnislos auseinander gegangen waren, richtete er den Appell auf, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu verdoppeln: „Dies muss der Zeitpunkt sein, an dem wir endlich das Ruder herumreißen und wirklich energieunabhängig werden.“

Der Alarmruf des EU-Kommissars kommt auch deswegen überraschend, weil er gleichzeitig einräumte, dass er derzeit in der EU „keine unmittelbaren Versorgungsengpässe bei Öl und Gas“ gebe. Allerdings beobachte er eine Verknappung insbesondere bei Diesel und Flugkraftstoff sowie zunehmende Engpässe auf den globalen Gasmärkten.



Jørgensen kündigte an, die EU-Kommission werde bald weitere Vorschläge zur Bekämpfung der Energiekrise machen. Was diese für die EU-Bürger bedeuten werden, ließ er offen. (fh)