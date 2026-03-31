Wo sind die Politiker, die noch gut lügen können?

Daumen hoch von Donald Trump. Die Lügen des US-Präsidenten sind schlechter als die seiner Vorgänger. Foto: picture alliance / abaca | Pool/ABACA

In der besten aller möglichen Welten würden Politiker nicht lügen. Wir leben aber nicht in der besten aller möglichen Welten – und deshalb könnten sich die Politiker wenigstens dabei anstrengen, wenn sie es tun. Ein Kommentar von Julian Islinger.