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Trump, Merz und Co.: Wo sind die Politiker, die noch gut lügen können?

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Daumen hoch von Donald Trump. Die Lügen des US-Präsidenten sind schlechter als die seiner Vorgänger. Foto: picture alliance / abaca | Pool/ABACA
Daumen hoch von Donald Trump. Die Lügen des US-Präsidenten sind schlechter als die seiner Vorgänger. Foto: picture alliance / abaca | Pool/ABACA
Daumen hoch von Donald Trump. Die Lügen des US-Präsidenten sind schlechter als die seiner Vorgänger. Foto: picture alliance / abaca | Pool/ABACA
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Wo sind die Politiker, die noch gut lügen können?

In der besten aller möglichen Welten würden Politiker nicht lügen. Wir leben aber nicht in der besten aller möglichen Welten – und deshalb könnten sich die Politiker wenigstens dabei anstrengen, wenn sie es tun. Ein Kommentar von Julian Islinger.

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Daumen hoch von Donald Trump. Die Lügen des US-Präsidenten sind schlechter als die seiner Vorgänger. Foto: picture alliance / abaca | Pool/ABACA
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