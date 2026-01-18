Der Iran ist geschwächt, aber nicht am Ende

Ein großes Propaganda-Bild in Teheran: Der Iran ist schwach, aber nicht schutzlos. Foto: picture alliance / Anadolu | Fatemeh Bahrami

Nicht die Demonstrationen allein, sondern militärische Niederlagen, wirtschaftlicher Druck und ein bröckelndes Abschreckungssystem prägen die aktuelle Krise im Iran. Doch das Regime ist noch lange nicht am Ende. Ein Kommentar von Seyed Alireza Mousavi.