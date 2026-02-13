Der Himmel über Kuba wird leer

Eine Maschine der mexikanischen Fluggesellschaft Viva Aerobus auf dem Flughafen José Martí in Havanna: Wegen des akuten Treibstoffmangels sind Tankstopps außerhalb Kubas notwendig. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ramon Espinosa

Erst gehen in Kuba die Lichter aus und nun bleiben auch die meisten Flugzeugen auf dem Boden. Dem kommunistischen Regime fehlt der nötige Treibstoff. Eine Reise auf die Karibikinsel wird zum Abenteuer.