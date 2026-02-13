Anzeige
Blockade: Der Himmel über Kuba wird leer

Ein Verkehrsflugzeug von Viva Aerobus steht auf dem Rollfeld des Flughafens Havanna, im Vordergrund Palmen, im Hintergrund tropische Vegetation. Die Aufnahme entstand am 9. Februar 2026 am José-Martí-Flughafen und zeigt eine der Gesellschaften, die trotz Kerosinmangels weiter Verbindungen nach Kuba anbieten. Eine Maschine der mexikanischen Fluggesellschaft Viva Aerobus auf dem Flughafen José Martí in Havanna: Wegen des akuten Treibstoffmangels sind Tankstopps außerhalb Kubas notwendig. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ramon Espinosa
Eine Maschine der mexikanischen Fluggesellschaft Viva Aerobus auf dem Flughafen José Martí in Havanna: Wegen des akuten Treibstoffmangels sind Tankstopps außerhalb Kubas notwendig. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ramon Espinosa
Der Himmel über Kuba wird leer

Erst gehen in Kuba die Lichter aus und nun bleiben auch die meisten Flugzeugen auf dem Boden. Dem kommunistischen Regime fehlt der nötige Treibstoff. Eine Reise auf die Karibikinsel wird zum Abenteuer.

Eine Maschine der mexikanischen Fluggesellschaft Viva Aerobus auf dem Flughafen José Martí in Havanna: Wegen des akuten Treibstoffmangels sind Tankstopps außerhalb Kubas notwendig. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ramon Espinosa
