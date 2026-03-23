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Die Lage auf Kuba: Endzeitstimmung unter Palmen

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22.06.2018, Kuba, Havanna: Passanten gehen an einem Graffito von Che Guevara auf einer kubanischen Flagge an einer Ecke in der Altstadt vorbei. In Havanna befindet sich die größte erhaltene koloniale Altstadt Lateinamerikas. Im Jahr 2019 feiert die Stadt sein 500. Gründungsjubiläum. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa
22.06.2018, Kuba, Havanna: Passanten gehen an einem Graffito von Che Guevara auf einer kubanischen Flagge an einer Ecke in der Altstadt vorbei. In Havanna befindet sich die größte erhaltene koloniale Altstadt Lateinamerikas. Im Jahr 2019 feiert die Stadt sein 500. Gründungsjubiläum. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa
Passanten gehen an einem Wandbild von Che Gue Vara in der Altstadt von Havanna vorbei: In Kuba wächst der Druck auf das kommunistische Regime. Foto: picture alliance/dpa | Jens Kalaene
JF-Plus Icon Premium Die Lage auf Kuba
 

Endzeitstimmung unter Palmen

Kuba taumelt von einer Krise in die nächste, doch das kommunistische Regime setzt weiter auf Repressionen. Inzwischen wächst der Widerstand – auch militanter Natur. Washington guckt indes mit großem Interesse auf die Insel.

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Passanten gehen an einem Wandbild von Che Gue Vara in der Altstadt von Havanna vorbei: In Kuba wächst der Druck auf das kommunistische Regime. Foto: picture alliance/dpa | Jens Kalaene
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