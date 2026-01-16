Anzeige
Sicherheitsbündnis im Osten Europas: Das Intermarium-Konzept erlebt seine Wiedergeburt

Sicherheitsbündnis im Osten Europas: Das Intermarium-Konzept erlebt seine Wiedergeburt

Sicherheitsbündnis im Osten Europas: Das Intermarium-Konzept erlebt seine Wiedergeburt

Ziel des Intermarium-Konzeptes vorweg genommen: Schon heute trainieren ukrainische Soldaten mit denen anderer ost- und westeuropäischer Länder.
Ziel des Intermarium-Konzeptes vorweg genommen: Schon heute trainieren ukrainische Soldaten mit denen anderer ost- und westeuropäischer Länder.
Schon heute trainieren ukrainische Soldaten mit denen anderer ost- und westeuropäischer Länder. Foto: picture alliance / Hans Lucas | Marine Gonard
JF-Plus Icon Premium Sicherheitsbündnis im Osten Europas
 

Das Intermarium-Konzept erlebt seine Wiedergeburt

Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges und angesichts der unberechenbaren US-Außenpolitik suchen Osteuropas Staaten nach neuen Schutzkonzepten. Die Idee des Intermarium erfährt dadurch eine Renaissance. Davon kann auch Westeuropa profitieren. Von Ferdinand Vogel.

Schon heute trainieren ukrainische Soldaten mit denen anderer ost- und westeuropäischer Länder. Foto: picture alliance / Hans Lucas | Marine Gonard
