Darum ist die Ukraine nicht verloren

Ukrainische Artillerie im Einsatz: Kiew konnte unlängst wieder Boden gut machen auf dem Schlachtfeld. Foto: picture alliance / abaca | Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA

Weitgehend unbeachtet wegen des Irankrieges tut sich auch Bemerkenswertes in der Ukraine. Deren Truppen drängen in einigen Frontabschnitten die russischen Angreifer zurück. Kiew ist nicht so erschöpft, wie es Moskaus Propaganda glauben machen will. Der Lagebericht von Ferdinand Vogel.