Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Werteunion, Landtagswahl Baden-Württemberg, Jörg Meuthen
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Erfolge auf dem Schlachtfeld: Darum ist die Ukraine nicht verloren

Erfolge auf dem Schlachtfeld: Darum ist die Ukraine nicht verloren

Erfolge auf dem Schlachtfeld: Darum ist die Ukraine nicht verloren

Ukrainekrieg: Ukrainische Artillerie im Einsatz: Kiew konnte unlängst wieder Boden gut machen auf dem Schlachtfeld.
Ukrainekrieg: Ukrainische Artillerie im Einsatz: Kiew konnte unlängst wieder Boden gut machen auf dem Schlachtfeld.
Ukrainische Artillerie im Einsatz: Kiew konnte unlängst wieder Boden gut machen auf dem Schlachtfeld. Foto: picture alliance / abaca | Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA
JF-Plus Icon Premium Erfolge auf dem Schlachtfeld
 

Darum ist die Ukraine nicht verloren

Weitgehend unbeachtet wegen des Irankrieges tut sich auch Bemerkenswertes in der Ukraine. Deren Truppen drängen in einigen Frontabschnitten die russischen Angreifer zurück. Kiew ist nicht so erschöpft, wie es Moskaus Propaganda glauben machen will. Der Lagebericht von Ferdinand Vogel.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ukrainische Artillerie im Einsatz: Kiew konnte unlängst wieder Boden gut machen auf dem Schlachtfeld. Foto: picture alliance / abaca | Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles