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ARC-Konferenz: 4.000 Stimmen gegen die „Dekonstruktion“ des Westens

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Tory-Chefin Kemi Badenoch (r.) auf dem Podium der ARC-Konferenz. (Themenbild)
Tory-Chefin Kemi Badenoch (r.) auf dem Podium der ARC-Konferenz. (Themenbild)
Tory-Chefin Kemi Badenoch (r.) auf dem Podium der ARC-Konferenz. Foto: picture alliance / PA Images | Jordan Pettitt
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4.000 Stimmen gegen die „Dekonstruktion“ des Westens

Liberale, Konservative und Rechte verbünden sich in der britischen Hauptstadt gegen den woken Zeitgeist im Westen. Draußen skandiert die Antifa „Nur Faschisten!“, drinnen geißeln Redner Deutschlands Energiepolitik. Aus London berichtet Benedikt Rueß.

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Tory-Chefin Kemi Badenoch (r.) auf dem Podium der ARC-Konferenz. Foto: picture alliance / PA Images | Jordan Pettitt
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