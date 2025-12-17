Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Ländervergleich: Wo in Europa ein rechter Politikwechsel zu erwarten ist

Ländervergleich: Wo in Europa ein rechter Politikwechsel zu erwarten ist

Ländervergleich: Wo in Europa ein rechter Politikwechsel zu erwarten ist

Rechtsparteien in Europa: RN-Chef Jordan Bardella könnte in Frankreich triumphieren.
Rechtsparteien in Europa: RN-Chef Jordan Bardella könnte in Frankreich triumphieren.
RN-Chef Jordan Bardella könnte in Frankreich triumphieren. Foto: picture alliance / abaca | Courdji Sebastien/ABACA
JF-Plus Icon Premium Ländervergleich
 

Wo in Europa ein rechter Politikwechsel zu erwarten ist

Italien ist derzeit das einzige große Land in Europa, wo eine Rechtspartei die Regierung führt. Doch wie genau stehen die Chancen auf einen rechten Politikwechsel beispielsweise in Spanien oder Großbritannien?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

RN-Chef Jordan Bardella könnte in Frankreich triumphieren. Foto: picture alliance / abaca | Courdji Sebastien/ABACA
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles