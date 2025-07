Ukraine greift Moskau direkt an

Anzeige

MOSKAU. Die ukrainischen Streitkräfte haben Moskau am Sonntag mit einem Drohnen-Großangriff attackiert. Die vier Flughäfen der russischen Hauptstadt mußten zeitweise den Betrieb einstellen, in der Metropolregion waren Explosionen zu hören, Hochhäuser wurden getroffen, Autos brannten, berichteten die Nachrichtenagenturen dpa und AFP. Die russische Flugabwehr war seit der Nacht auf Sonntag im Einsatz, um die Drohnen abzuschießen.

Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin gab zu, daß es Schäden im Stadtgebiet gibt. Diese sollen aber nicht schwer gewesen sein, da viele der 30 Drohnen abgeschossen worden seien. Bislang hatte die Ukraine Moskau noch nie mit einer derart großen Drohnenzahl angegriffen. Angaben über mögliche Opfer gab es zunächst nicht. Videos in den sozialen Medien sollen die Treffer im Stadtgebiet zeigen.

‼️🇺🇦✈️ Since this morning, Ukrainian drones have been attacking Moscow — reports indicate strikes and explosions have been heard in several locations. pic.twitter.com/ILI572C9BI — Visioner (@visionergeo) July 21, 2025

Die Attacke fällt kurz vor ein mögliches weiteres Treffen der Kriegsparteien, um über ein Ende der Kämpfe zu verhandeln. Die Auswirkungen des Luftangriffes waren für Flugreisende in ganz Rußland zu spüren. Starts wurden verschoben, Flüge fielen aus.

Auch Ukraine muß Drohnenangriff abwehren

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte bereits am Samstag mit, er habe Rußland für diese Woche neue Friedensverhandlungen angeboten. Die vergangenen Gespräche in Istanbul waren im Juni ohne Ergebnis gewesen. Bislang konnten sich die verfeindeten Staaten nicht auf Bedingungen für eine Waffenruhe verständigen.

Derweil griff auch Rußland seinerseits die Ukraine mit Drohnen und Raketen an. Laut ukrainischer Luftwaffe gingen 426 Drohnen und 24 Raketen auf das Land nieder. Allerdings hätten nur 23 Drohnen Ziele getroffen. In der Hauptstadt Kiew wurde ein Mensch dadurch getötet, sieben weitere wurden verletzt. Moskau setzte seine Luftschläge auch in der Nacht zu Montag fort. Dabei starb ein weiterer Mensch.

An der Front in der Ostukraine bemüht sich die russische Armee, weiter Boden gutzumachen. Bei Pokrowsk soll sie in den vergangenen Tagen an 36 Stellen Vorstöße unternommen haben. (ag)