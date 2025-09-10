Trump fordert harte Strafe nach Mord an Ukrainerin

Anzeige

WASHINGTON. US-Präsident Donald Trump hat den Mord durch einen schwarzen Mann an einer jungen Ukrainerin in Charlotte scharf verurteilt und ein hartes Vorgehen gegen Gewalttäter verlangt. Er sprach von „sinnloser Kriminalität in von Demokraten regierten Städten“ sowie dem „grauenhaften Mord an einer jungen Frau in Charlotte durch ein wahnsinniges kriminelles Monster“. Trump sagte weiter: „Wir müssen mit Kraft und Stärke antworten. Wir müssen ebenso brutal sein wie sie. Das ist das Einzige, was sie verstehen.“

President Donald J. Trump denounces senseless crime in Democrat-run cities & the horrific murder of a young woman in Charlotte by a deranged criminal monster. „It’s time to stop this madness. The people of our country need to insist on protection, safety, LAW & ORDER.“ pic.twitter.com/eUD5KuTufC — The White House (@WhiteHouse) September 9, 2025

Auf seiner Plattform Truth Social legte der Präsident nach: „Das TIER, das die schöne junge Frau aus der Ukraine, die auf der Suche nach Frieden und Sicherheit nach Amerika gekommen war, so brutal ermordet hat, sollte (ohne jeden Zweifel!) ‘schnell‘ vor Gericht gestellt und ausschließlich zum TODE VERURTEILT werden. Es gibt keine andere Option!!!“

Unterstützung kam aus dem Umfeld der Regierung. Der frühere stellvertretende Präsidialberater Sebastian Gorka schrieb: „Wir nehmen sie fest. Wir schieben sie ab, wenn sie illegal hier sind. Wir töten sie, wenn es Terroristen sind.“

Musk will für Wandbilder der Ermordeten spenden

Vizepräsident JD Vance kritisierte die Politiker der betroffenen Stadt. „Die Polizei hat diesen Schläger 14mal festgenommen. Versagt hat nicht die Polizei“, schrieb er auf X. „Versagt haben schwache Politiker, die ihn immer wieder aus dem Gefängnis ließen.“ Zugleich verwies er auf die Vielzahl früherer Festnahmen. Unabhängig davon berichtete auch die Nachrichtenagentur AP, der Verdächtige sei 14mal festgenommen worden.

Tesla-Chef Elon Musk kündigte unterdessen an, eine Million US-Dollar zu spenden, um Wandbilder der Ukrainerin in amerikanischen Großstädten zu platzieren. Die Idee stammte ursprünglich von dem Gründer des Technologieunternehmens Intercom. „Ich biete 500.000 Dollar in Form von 10.000-Dollar-Zuschüssen für die Bemalung von Wandgemälden mit dem Gesicht von Iryna Zarutska an prominenten Orten in US-Städten an“, schrieb Eoghan McCabe auf X.

I am offering $500k in $10k grants to paint murals of the face of Iryna Zarutska in prominent US city locations Please contact katie@eoghan.com for more details Please also share this message If you would like to contribute to this fund, please contact Katie also pic.twitter.com/M8OyqfcZlm — Eoghan McCabe (@eoghan) September 10, 2025

Mord geschah ohne Anlaß

Die Tat ereignete sich am 22. August in einer Bahn der Lynx Blue Line in Charlotte (North Carolina). Die 23jährige Ukrainerin Iryna Zarutska, die 2022 vor dem Krieg geflohen war, stieg gegen 21.46 Uhr ein und setzte sich in eine Reihe vor den späteren Angreifer (JF berichtete). Überwachungsvideos zeigen, wie der Mann plötzlich ein Messer zog und die Frau ohne erkennbaren Anlaß attackierte. Zarutska starb noch am Tatort.

Als Verdächtiger gilt der 34jährige Afroamerikaner Decarlos Brown Jr., ein obdachloser Mehrfachtäter mit längerer Vorstrafenliste. Er wurde kurz nach der Tat auf dem Bahnsteig festgenommen. Medienberichte nennen bewaffnete Raubdelikte und frühere psychische Krisen; eine Schizophrenie-Diagnose wurde bekannt.

Täter droht die Todesstrafe

Die Bundesjustiz erhob mittlerweile Anklage wegen „Tötung auf einem Massentransportsystem“ – ein Delikt, auf das lebenslange Haft oder die Todesstrafe stehen kann. Parallel bestehen staatliche Mordanklagen. Die Stadt Charlotte und die Verkehrsbetriebe CATS gerieten unter Druck; zusätzliche Sicherheitskräfte wurden angekündigt, der Landesrechnungshof leitete Prüfungen ein.

In Deutschland kommentierte AfD-Chefin Alice Weidel den Fall und lobte Trumps Linie: Man müsse „Kriminelle behandeln wie Trump es tue“ und das Land von „migrantischen Kriminellen“ befreien, schrieb sie auf X. (sv)