Orbáns großer Widersacher

Péter Magyar bei einer Kundgebung in Budapest: Gute Chancen auf Orbán-Nachfolge. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Denes Erdos

Seit 15 Jahren regiert Orbán in Ungarn, doch jetzt hat er mit Péter Magyar einen gefährlichen Herausforderer, der aktuell in den Umfragen führt. Wer ist der Mann, wo kommt er her und wofür steht er?